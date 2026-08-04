NYT ждет скорой договоренности Ирана и Омана по Ормузскому проливу

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Иран и Оман могут в ближайшее время договориться об организации судоходства через Ормузский пролив, сообщает The New York Times со ссылкой на американские и иранские источники.

По словам опрошенных NYT чиновников, знакомых с деталями готовящегося соглашения, по его условиям "суда, направляющиеся в Персидский залив, будут проходить по путь, контролируемому Ираном и расположенному близко к его побережью, а суда, выходящие из залива, будут идти по маршруту у берегов Омана".

Иранские чиновники сообщили, что при прохождении судов пошлины взиматься не будут. В то же время соглашение предусматривает "сервисный сбор" для покрытия воздействия судоходства на экологию, обеспечения безопасности грузовых судов и танкеров, а также расходов на персонал, при этом доходы будут делиться поровну между Ираном и Оманом, сообщили газете два иранских чиновника.

По словам американского чиновника, знакомого с ходом переговоров, версия Ирана "неточна". По его словам, любые временные маршруты через пролив не будут требовать одобрения или разрешения со стороны Ирана и не будут предусматривать никаких сборов.

Однако иранские чиновники подчеркнули, что пролив останется закрытым, несмотря на любое соглашение, до тех пор, пока США не снимут морскую блокаду иранских портов в Персидском заливе и обе страны не вернутся к плану из 14 пунктов, изложенному в исламабадском меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном.

Иранские представители говорят, что разрабатывают соглашение с Оманом так, чтобы оно закрепило их способность контролировать пролив и, следовательно, сохранить стратегический рычаг влияния, которым они не пользовались до войны.

Госсекретарь США Марко Рубио неоднократно заявлял, что Ормузский пролив должен оставаться открытым водным путем, каким он был до того, как США и Израиль нанесли удар по Ирану 28 февраля.