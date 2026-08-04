Хуситы объявили об ударе по аэропорту на юго-западе Саудовской Аравии

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Хуситы во вторник заявили, что атаковали с помощью БПЛА аэропорт города Наджран на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает "Аль-Джазира".

По словам хуситов, беспилотник использовали против "значимой цели саудовского врага в аэропорту Наджрана", атака достигла цели. Что именно было атаковано, хуситы не уточнили.

"Атаку провели в ответ на нарушения дронами саудовского неприятеля воздушного пространства над йеменскими провинциями Саада и Хадджа", - цитирует телеканал заявление хуситов.

В июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде в отношении саудовских судов и атаковали саудовские танкеры в Красном море, а позднее заявили об ударах по объектам компании Saudi Aramco на территории королевства. Попытки Саудовской Аравии и Египта убедить хуситов свернуть военную активность пока безуспешны.

Во вторник исполнительный директор национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что удары по нефтяным предприятиям в июле не оказали эффекта на ее коммерческую деятельность.