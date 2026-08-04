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Ливан и Израиль начали в Риме новый раунд переговоров

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Делегации Ливана и Израиля при посредничестве США начали в Риме седьмой раунд прямых переговоров, посвященных рамочному соглашению по урегулированию ситуации между странами, сообщают ближневосточные СМИ.

Ливан намерен потребовать включения городов Бинт-Джубайль, Хиам, Завтар аль-Шаркия, а также части округа Эн-Набатия во вторую "пилотную зону" - территорию, с которой Израиль отведет войска, и контроль над которой передаст армии Ливана.

Стороны подписали рамочное соглашение 26 июня в Вашингтоне. Договоренности предусматривают поэтапный уход израильских военных с территории Ливана, а также разоружение ливанскими военнослужащими отрядов движения "Хезболла" в "пилотных зонах".

Но ранее ливанские военные заявляли о том, что Армия обороны Израиля продолжает проводить боевые действия на юге Ливана, нанося там авиаудары, уничтожая постройки и применяя автоматическое оружие. Израильские же чиновники подчеркивали, что продвижение по рамочному соглашению возможно только при условии, что ливанские военнослужащие предпримут реальные шаги для разоружения "Хезболла".

Хроника 28 февраля – 04 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ливан Израиль Рим США Хезболла
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