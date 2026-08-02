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Пятеро бойцов армии Ливана ранены во время израильского обстрела

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Ливанская армия объявила, что пятеро ее бойцов получили ранения из-за проведенного Израилем обстрела юга Ливана, сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ.

В сообщениях указывается, что удару подвергся город Бинт-Джубайл. Целью оказался гражданский автомобиль, который передвигался в сопровождении военных.

Армия Ливана не участвует в конфликте между Израилем и "Хезболлой", однако военнослужащие, тем не менее, время от времени периодически попадают под обстрелы.

Ливан Израиль
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