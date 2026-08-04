Перевозчики Латвии вынуждены передавать грузы компаниям Польши и Литвы после закрытия границы с Белоруссией

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Латвийские перевозчики ищут компании из Литвы и Польши, которым можно передать грузы после закрытия единственного действующего КПП Патерниеки на латвийско-белорусской границе, сообщил журналистам во вторник представитель Дирекции автотранспорта Латвии Виктор Закис.

"Закрытие пограничного пункта, несомненно, повлияет на отрасль автоперевозок. Латвийские перевозчики уже активно ищут литовские и польские компании, которые могли бы принять грузы, чтобы сократить убытки и обеспечить выполнение поставок", - сказал Закис, которого цитирует портал Press.lv.

Подчеркивается, что через Патерниеки латвийские международные перевозчики в основном доставляли грузы для дальнейшей передачи компаниям, которые везли их через Белоруссию в страны Центральной Азии.

Как сообщалось со ссылкой на МВД Латвии, 31 июля прекращен на неопределенное время пропуск транспорта через пункт Патерниеки в связи с "техническими сбоями в информационных системах".

Латвия 19 сентября 2023 года закрыла погранпереход Силене (Урбаны с белорусской стороны), оставив на границе с Белоруссией лишь один функционирующий пункт пропуска - Патерниеки (Григоровщина).