Минск не исключил несимметричного ответа на закрытие Латвией границы

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Минск оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии из-за закрытия белорусско-латвийской границы, заявили МИД Белоруссии.

"В связи с данным недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера, для защиты национальных интересов и граждан Беларуси. Вся полнота ответственности за последствия подобных решений ложится на официальную Ригу", - говорится в заявлении.

"Ссылки на "технический сбой" на латвийском пункте пропуска "Патерниеки" выглядят откровенно неубедительно, особенно на фоне признаний самих водителей о том, что им было рекомендовано развернуться во исполнение письменного указания министра внутренних дел Латвии господина (Яниса) Домбравы", - отметили в МИД.

Власти Белоруссии считают очевидным фактом то, что "за мнимой поломкой кроется очередное звено в цепи инструментализации темы границы".

"Тот факт, что решение о фактическом закрытии в срочном порядке принимал лично глава МВД Янис Домбрава - лидер одной из политических сил - не оставляет сомнений в предвыборной природе этого циничного шага накануне назначенных на 3 октября выборов в Сейм Латвии, - заявили в МИД. - В этой же логике находятся и недавние призывы того же министра к латвийским гражданам отказаться от поездок в Беларусь".

"И это на фоне существенного интереса латышей к поездкам в нашу страну. Больше всего поражает то, что в погоне за политическими очками в Риге в очередной раз забыли о людях. Никто не удосужился заблаговременно уведомить граждан, сделав их разменной монетой в политической игре. Ситуация зеркально копирует бесцеремонную практику литовских властей образца конца 2025 года, когда граница также закрывалась без предупреждения под надуманным предлогом", - говорится в заявлении.

В МИД добавили, что подобные безответственные действия наносят ощутимый урон международной торговле, подрывая транзитные маршруты между Европейским союзом и Китаем, а также странами Средней Азии, и бьют по экономическим интересам самой Латвии.

"В этой связи латвийским компетентным органам было бы небесполезно провести собственное расследование и выяснить, где действительно произошел сбой - в информационных системах или в политической ангажированности их руководства. Характерно, что на границе с Россией "технические проблемы" почему-то отсутствуют и движение продолжается", - заявили в МИД.

В Минске расценивают произошедшее "как очередное попрание тех самых "европейских ценностей", о которых так любят говорить в балтийских государствах. Свобода передвижения граждан вновь была грубо принесена в жертву сиюминутной