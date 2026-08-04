Поиск

Июль стал самым жарким месяцем в истории Франции

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Июль 2026 года во Франции стал самым жарким за историю метеонаблюдений в стране, ведущихся с 1900 года, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на метеорологическую службу "Метео-Франс".

Средняя температура в июле составила 24,9 градуса. Предыдущий рекорд зарегистрировали в августе 2003 года, когда средняя температура составила 24,8 градуса.

В июле, как и в июне 2026 года в стране отмечено аномальное повышение температуры. Средняя температура в эти месяцы поднялась на 3,8 градуса выше нормы.

Кроме того, во Франции зафиксировали рекордную почвенную засуху - такие же показатели были зарегистрированы в стране в середине августа 2022 года.

Также в Австрии во вторник зарегистрировали рекордно высокую для страны температуру в 41 градус. Предыдущий абсолютный максимум в этой стране был зафиксирован в августе 2013 года и составил 40,5 градуса.

Жара установилась и в Италии. Согласно агентству АНСА, во вторник в 25 из 27 крупных городов страны введен "красный" уровень погодной опасности. Температура может достигать 40 градусов по Цельсию. В четверг остальные два города внесут в этот список.

Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕК вновь подтвердила цель полностью прекратить поставки нефти из РФ в ЕС

Большинство прорвавшихся в испанскую Сеуту нелегалов вернулись в Марокко

Лавров возглавит делегацию РФ на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

 Лавров возглавит делегацию РФ на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Молдавия вечером введет аварийное энергоснабжение, ожидаются отключения

Катар призвал нормализовать режим судоходства в Ормузском проливе

 Катар призвал нормализовать режим судоходства в Ормузском проливе

Турция заявила об угрозах продовольственной безопасности из-за атак в Черном море

 Турция заявила об угрозах продовольственной безопасности из-за атак в Черном море

Brent подорожала до $85,02 за баррель

Нетаньяху подтвердил разногласия с Трампом по соглашению с ХАМАС
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10915 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3450 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов