Июль стал самым жарким месяцем в истории Франции

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Июль 2026 года во Франции стал самым жарким за историю метеонаблюдений в стране, ведущихся с 1900 года, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на метеорологическую службу "Метео-Франс".

Средняя температура в июле составила 24,9 градуса. Предыдущий рекорд зарегистрировали в августе 2003 года, когда средняя температура составила 24,8 градуса.

В июле, как и в июне 2026 года в стране отмечено аномальное повышение температуры. Средняя температура в эти месяцы поднялась на 3,8 градуса выше нормы.

Кроме того, во Франции зафиксировали рекордную почвенную засуху - такие же показатели были зарегистрированы в стране в середине августа 2022 года.

Также в Австрии во вторник зарегистрировали рекордно высокую для страны температуру в 41 градус. Предыдущий абсолютный максимум в этой стране был зафиксирован в августе 2013 года и составил 40,5 градуса.

Жара установилась и в Италии. Согласно агентству АНСА, во вторник в 25 из 27 крупных городов страны введен "красный" уровень погодной опасности. Температура может достигать 40 градусов по Цельсию. В четверг остальные два города внесут в этот список.