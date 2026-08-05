Лесной пожар в Канаде уничтожил около 230 домов в индейском поселении

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Лесной пожар уничтожил порядка 230 домов в общине коренных народов на западе Канады, сообщает AP со ссылкой на местные власти.

По данным главы индейской общины Оканаган Дэна Уилсона, пожар затронул значительную часть резервации рядом с городом Вернон, расположенным примерно в 440 км к северо‑востоку от Ванкувера. Он отметил, что при воздушном осмотре территория оказалась практически полностью выжжена.

Пожар возник поздно вечером в пятницу и распространялся под порывами ветра до 115 км/ч. По словам Уилсона, некоторые жители имели всего несколько минут на эвакуацию. Авиационные пожарные подразделения смогли защитить часть инфраструктуры, включая детский сад и недавно построенную школу.

Власти Британской Колумбии сообщили, что в провинции эвакуированы около 8 тыс. человек. На утро вторника действовали 37 приказов об эвакуации, обстановка менялась в течение дня.

По данным службы лесных пожаров Британской Колумбии, в регионе действует около 120 пожаров, примерно 50 из них вышли из-под контроля. Крупные очаги зарегистрированы в районах населенных пунктов Бостон-Бар, Клинтон и Кимберли.