Президент Сирии и лидер возглавляемого курдами ополчения провели переговоры

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа и глава возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДС) Мазлум Абди накануне встретились в Дамаске и обсудили интеграцию СДС в состав сирийских вооруженных сил, сообщает издание The National со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

Аш-Шараа и Абди говорили о выполнении заключенного в минувшем январе соглашения, которое прекратило бои между сирийскими правительственными подразделениями и СДС и которое предусматривает включение ополчения в государственные структуры Сирии.

Источник из числа сирийских курдов сказал изданию, что Абди понимает необходимость рано или поздно распустить СДС. Но, по словам собеседника The National, глава СДС не хотел бы соглашаться на такое, если только командиры ополчения не останутся в вооруженных силах, а полиция на северо-востоке Сирии не будет включать в себя много курдов. "Дамаск, похоже, желает уступить часть контроля над полицией. Но главные разногласия - о позиции СДС в армии. Аш-Шараа хочет рассредоточить ее бойцов, а Абди - нет", - сказал источник.

The National напоминает, что СДС были главной наземной силой в кампании международной коалиции против "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), США вложили в СДС $1 млрд. Однако поддержка слабела по мере нормализации связей Вашингтона и Дамаска. В итоге США выступили посредником для заключения в январ соглашенияе, по итогам которого правительственные части взяли под контроль большую часть территории СДС вдоль реки Евфрат, где сосредоточена основная часть сирийских запасов нефти и газа, а также мощностей по генерации электроэнергии. За СДС остались населенные преимущественно курдами городские центры на северо-востоке, где Сирия граничит с Ираком и Турцией.

По данным газеты, ключевой фигурой в реализации договоренностей Дамаска и СДС является глава Иракского Курдистана Нечирван Барзани - племянник влиятельного политика Масуда Барзани, который пытается защитить сирийских курдов от насилия со стороны арабских племен на востоке Сирии.

В понедельник Нечирван Барзани встретился с Аш-Шараа в Дамаске, что стало первым визитом высокопоставленного чиновника Иракского Курдистана в Сирию с момента свержения сирийского президента Башара Асада в декабре 2024 года. Абди приветствовал эту встречу.

Также The National отмечает, что эти переговоры проходят в то время, как идут дискуссии о возможной роли Сирии для наземной транспортировки энергоресурсов в обход перекрытого Ормузского пролива.