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Более 800 тыс. перемещенных лиц в Ливане пытаются вернуться домой

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Свыше 800 тыс. жителей Ливана, вынужденных бежать из-за боевых действий между израильскими военными и движением "Хезболла", стали перебираться обратно домой в то время, как продолжаются дипломатические попытки урегулировать ситуацию в стране, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН .

По его данным за 30 июля, вернуться домой теперь пытаются примерно 821 077 человек. Однако еще 360 тыс. остаются там, куда были вынуждены уйти от боев, в том числе 26 тыс. человек находятся в государственных пунктах временного размещения.

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В УКГВ добавили, что ущерб объектам водного хозяйства и электроснабжения затрудняет доступ к воде более чем для 700 тыс. человек на юге Ливане.

Между тем накануне в Риме стартовал седьмой раунд прямых переговоров Ливана и Израиля под эгидой США. На юге Ливана также начался проект с "пилотными зонами". Договоренности предусматривают поэтапный уход израильских военных с территории Ливана, разоружение ливанскими военнослужащими отрядов движения "Хезболла" в "пилотных зонах". В первую "зону" вошли район города Зактар аль-Гарбия, деревни Фрун и Срифа. При этом соседний населенный пункт Завтар аль-Шаркия остается под контролем Израиля.

В госдепе уже назвали старт проекта с "пилотными зонами" успешным. Однако ливанские власти обвиняли Израиль в действиях, мешающих реализации данных соглашений. В то же время чиновники говорили, что готовы расширить применение схемы с "пилотными зонами", и на этой неделе может обсуждаться выделение дополнительных районов для ее внедрения.

Ливан ООН
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