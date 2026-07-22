Премьер Ливана посетил город на юге страны, который покинули израильские военные

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ливана Наваф Салам в среду посетил южный город Заутар аль-Гарбия, где накануне разместилась ливанская армия после отвода оттуда израильских войск.

"С самого начала мы заявляли, что наша цель - полный вывод израильских войск со всей нашей территории. То, что мы видим сегодня, - это только начало, но мы полны решимости", - так прокомментировал премьер этот визит. Его слова приводит агентство EFE.

Салам напомнил, что развертывание ливанской армии на этой территории является частью выполнения соглашения, достигнутого между Ливаном и Израилем при посредничестве США.

По его словам, власти Ливана при поддержке армии и сил безопасности мобилизовали ресурсы для содействия возвращению перемещенных лиц. Сейчас на этой территории идут работы по расчистке дорог, уборке мусора и восстановлению основных услуг. Вскоре в этих регионах начнут восстанавливать водо-, электроснабжение и связь.

Город Заутар аль-Гарбия входит в одну из трех "пилотных зон", включенных в ливанско-израильское соглашение по урегулированию.