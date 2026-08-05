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США истратили почти все запасы высокоточных ракет большой дальности против Ирана

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Военные США израсходовали практически все имевшиеся в арсеналах высокоточные ракеты дальнего радиуса действия во время военной кампании против Ирана, сообщает CBS со ссылкой на источники.

"Два источника, знакомые с темой, сказали CBS, что США использовали почти все свои глобальные запасы высокоточных ракет дальнего действия во время войны с Ираном", - передает телеканал.

В основном речь идет о запасах тактических баллистических ракет класса земля - земля ATACMS и тактических баллистических ракет Precision Strike Missile.

Одновременно с этим телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что американские военные использовали почти 80% своих ракет-перехватчиков для ключевых систем противоракетной обороны. По данным источников телеканала, с начала конфликта с Ираном американские военные использовали почти 80% своих ракет от ПРО THAAD и примерно половину перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.

В свою очередь военный министр США Пит Хегсет назвал эти сведения CNN ложью.

Согласно одному из докладов вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (признан в РФ нежелательной организацией), у США уйдет времени минимум до середины 2029 года для восполнения арсеналов этих ракет-перехватчиков.

Хроника 28 февраля – 05 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран
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