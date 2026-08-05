США и Иран согласовывают новые условия меморандума о взаимопонимании

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - США и Иран прорабатывают новую версию меморандума о взаимопонимании, заключенного в минувшем июне, с особенным вниманием к вопросам судоходства в Ормузском проливе, сообщило издание The National со ссылкой на пакистанский источник.

"США и Иран ведут работу над новыми условиями договоренностей с целью модернизировать заключенное в июне рамочное соглашение, с приоритетом для пунктов по теме движения в Ормузском проливе, заявил The National пакистанский источник", - сообщает издание.

По словам источника, "послания передают, непрямые переговоры находятся на продвинутой стадии". В основном, отметил собеседник издания, основное внимание сосредоточено на том, чтобы "открыть Ормузский пролив и держать его открытым".

Пакистан выступает посредником в переговорах между Ираном и США. Кроме того, посредниками являются Катар и Оман.

О заключении временного соглашения по Ормузскому проливу между Ираном и Оманом может быть объявлено уже в среду, 5 августа, сообщал Axios со ссылкой на осведомленные источники. В свою очередь Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что Тегеран в скором времени откроет Ормузский пролив, иначе американские военные нанесут по Ирану "очень сильный удар".