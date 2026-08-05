Премьер-министр и командующий ВС Пакистана посетят Саудовскую Аравию

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и командующий пакистанскими вооруженными силами Асим Мунир 6 августа посетят Саудовскую Аравию, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на пакистанские источники.

Эта поездка пройдет на фоне всплеска дипломатической активности в регионе в связи с конфликтом США и Ирана.

Ранее издание The National со ссылкой на пакистанский источник передавало, что США и Иран, при посредничестве в том числе Пакистана, прорабатывают новую версию меморандума о взаимопонимании, заключенного в минувшем июне, с особенным вниманием к вопросам судоходства в Ормузском проливе. "Аль-Арабийя" 4 августа сообщала, что Пакистан получил от Ирана положительные сигналы по поводу открытия Ормузского пролива под международным наблюдением.

Саудовская Аравия и хуситы в Йемене в июле возобновили обмен ударами. Представители хуситов объявили о морской блокаде саудовских портов, позднее сообщали об атаках на восемь танкеров на объекты нефтяной инфраструктуры на территории королевства.

При этом Исламабад и Эр-Рияд давно поддерживают отношения в сфере экономики и обороны. Так, в сентябре 2025 года премьер Пакистана и кронпринц Саудовской Аравии подписали стратегическое оборонное соглашение, согласно которому королевству может быть открыт доступ к пакистанскому ядерному оружию. Также МИД Пакистана предупреждал хуситов, что любое нападение на судно под пакистанским флагом будет рассматриваться как угроза национальной безопасности страны.