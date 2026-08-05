Wildberries с опережением графика строит логистический комплекс в Белоруссии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Строительство логистического комплекса Wildberries на территории индустриального парка "Великий Камень" под Минском ведется с опережением графика, сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

"Строительство идет даже не то что в графике, а с опережающим темпом, потому что обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить максимально быстро, чтобы как можно скорее полностью запустить объект в эксплуатацию", - сказал Коротеев в эфире гостелеканала "Первый информационный".

По его словам, первые секции объекта уже введены в эксплуатацию.

Как сообщалось, ранее Wildberries приобрела земельный участок в белорусско-китайском индустриальном парке "Великий Камень" под Минском, в 2024 году на этой территории началось строительство логистического комплекса. Инвестиции в строительство логокомплекса оценивались в сумму около 11 млрд российских рублей. Завершение планировалось в конце 2026 - начале 2027 года.