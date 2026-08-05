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Женщина с ножом ранила несколько человек в центре Лондона

Женщина с ножом ранила несколько человек в центре Лондона
Фото: James Manning/PA Images via Getty Images

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Полиция задержала 47-летнюю женщину после того, как она напала на прохожих в центре Лондона, сообщает в среду Sky News.

"Женщину задержали после того, как она нанесла ножевые ранения нескольким людям в районе Ковент-Гарден", - приводит телеканал заявление полиции.

В правоохранительных органах считают, что причиной нападения могли стать проблемы с психическим здоровьем.

В службе скорой помощи заявили, что их вызвали на место происшествия в 12:29 по местному времени (14:29 по московскому). Медики оказали помощь четырем мужчинам, их всех доставили в больницу.

Великобритания Лондон
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