Женщина с ножом ранила несколько человек в центре Лондона

Фото: James Manning/PA Images via Getty Images

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Полиция задержала 47-летнюю женщину после того, как она напала на прохожих в центре Лондона, сообщает в среду Sky News.

"Женщину задержали после того, как она нанесла ножевые ранения нескольким людям в районе Ковент-Гарден", - приводит телеканал заявление полиции.

В правоохранительных органах считают, что причиной нападения могли стать проблемы с психическим здоровьем.

В службе скорой помощи заявили, что их вызвали на место происшествия в 12:29 по местному времени (14:29 по московскому). Медики оказали помощь четырем мужчинам, их всех доставили в больницу.