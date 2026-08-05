Поиск

ВМС США за три месяца провели более тысячи торговых судов через Ормузский пролив

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американские ВМС за последние три месяца обеспечили проход через Ормузский пролив более чем 1000 коммерческих судов, сообщает Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"За последние три месяца американские силы оказали помощь более чем 1000 судам в успешном прохождении через пролив, несмотря на неоправданную иранскую агрессию, и эти транзиты продолжаются сегодня", - говорится в сообщении.

В нем указывается, что южный маршрут (ближе к побережью Омана) через Ормузский пролив "остается свободным и открытым для всех коммерческих судов, стремящихся пройти через этот международный водный путь".

США Иран Оман Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ООН прогнозирует нехватку еду для 50 млн человек в мире из-за феномена Эль-Ниньо

Brent подорожала до $80,5 за баррель

В Венгрии существенно снизят потребление энергии из-за обмеления Дуная

 В Венгрии существенно снизят потребление энергии из-за обмеления Дуная

В Киргизии ввели разрешения для альпинистов на восхождение на пик Победы

 В Киргизии ввели разрешения для альпинистов на восхождение на пик Победы

Ступень ракеты SpaceX упала на Луну

FT узнала, что США могут снять блокаду с Ирана в случае его договоренностей с Оманом по Ормузу

 FT узнала, что США могут снять блокаду с Ирана в случае его договоренностей с Оманом по Ормузу

В Абхазии объявлен режим беспилотной опасности

ВС РФ нанесли ночью массированный удар по логоцентрам в Киеве и Киевской области

Что случилось этой ночью: среда, 5 августа

Трамп пообещал скорое открытие Ормузского пролива

 Трамп пообещал скорое открытие Ормузского пролива
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10943 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3462 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов