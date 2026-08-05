ВМС США за три месяца провели более тысячи торговых судов через Ормузский пролив

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американские ВМС за последние три месяца обеспечили проход через Ормузский пролив более чем 1000 коммерческих судов, сообщает Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"За последние три месяца американские силы оказали помощь более чем 1000 судам в успешном прохождении через пролив, несмотря на неоправданную иранскую агрессию, и эти транзиты продолжаются сегодня", - говорится в сообщении.

В нем указывается, что южный маршрут (ближе к побережью Омана) через Ормузский пролив "остается свободным и открытым для всех коммерческих судов, стремящихся пройти через этот международный водный путь".