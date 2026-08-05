Киргизская авиакомпания SkyFru выполнила первый рейс из Бишкека в Домодедово

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Киргизская авиакомпания SkyFru выполнила первый рейс из Бишкека в московский аэропорт Домодедово, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

"С сегодняшнего дня запущен новый рейс по маршруту Бишкек - Москва авиакомпанией SkyFru", - сообщил представитель компании.

В авиакомпании отметили, что рейс Бишкек - Москва - Бишкек будет осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Boeing 737-300.