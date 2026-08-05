Иран отказался гарантировать безопасность в Ормузском проливе из-за действий США

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Потенциальное соглашение Ирана и Омана по Ормузскому проливу не сможет гарантировать безопасность в водном коридоре из-за риска дестабилизирующих действий США, заявил в среду представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Соглашение Ирана и Омана само по себе не может гарантировать безопасность судов, проходящих через пролив, так как все еще существуют созданные США дестабилизирующие факторы, в частности, морская блокада и другие агрессивные действия против Ирана и его интересов", - приводит МИД слова Багаи.

Он вновь напомнил, что проведенное иранской стороной закрытие пролива стало результатом агрессивных действий США и Израиля в отношении Ирана.

Ранее Багаи сообщал, что переговорщики из Иран и Омана пришли к согласию по поводу маршрута для движения судов через Ормузский пролив.