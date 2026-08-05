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В Тбилиси восстановили электроснабжение, скоро восстановят по всей Грузии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Тбилиси восстановили электроснабжение, началось поэтапное восстановление по всей Грузии, сообщили в компании "Государственная электросистема Грузии".

"В связи с системными сбоями, произошедшими в Грузии 24-25 июля, на Ингурской ГЭС проводились определенные работы. В частности, для изучения соответствующего оборудования станции потребовалось запустить электросистему в изолированном режиме, на частотах, отличных от номинальной, что вызвало временное отключение электроэнергии по всей стране", - объяснили энергетики.

Незамедлительно были приняты необходимые меры по восстановлению электроснабжения, в результате чего на данном этапе электроснабжение уже частично восстановлено.

"В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено по всей стране", - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии произошло приблизительно в 20:15 по тбилисскому времени (19:15 по Москве). В Тбилиси остановилось метро, были сбои в работе Грузинской железной дороги.

Ранее связь аварии с испытаниями ГЭС подтвердил член Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжению Грузии Гиоргий Пангани. По его словам, испытания были плановыми и связанными со значительными техническими рисками.

Министерство энергетики Абхазии сообщило, что вся территория страны была обесточена из-за аварии на Ингурской ГЭС.

ИнгурГЭС расположена на границе Абхазии и Грузии. По договоренности Грузия получает 60% вырабатываемой ГЭС электроэнергии, Абхазия - 40% .

Грузия Абхазия Тбилиси ИнгурГЭС Ингурская ГЭС Гиоргий Пангани
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