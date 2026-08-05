Рубио обсудили с главой британского МИД безопасность Европы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Великобритании Эд Милибэнд обсудили вопросы европейской безопасности и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил Госдепартамент.

"Они обсудили важность того, чтобы Европа играла более значимую роль в обеспечении своей безопасности", - говорится в сообщении.

Рубио и Милибэнд также подтвердили приверженность своих стран безопасному судоходству в Ормузском проливе и отметили важность того, чтобы "Иран никогда не получил ядерное оружие".