Рубио обсудили с главой британского МИД безопасность Европы
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Великобритании Эд Милибэнд обсудили вопросы европейской безопасности и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил Госдепартамент.
"Они обсудили важность того, чтобы Европа играла более значимую роль в обеспечении своей безопасности", - говорится в сообщении.
Рубио и Милибэнд также подтвердили приверженность своих стран безопасному судоходству в Ормузском проливе и отметили важность того, чтобы "Иран никогда не получил ядерное оружие".