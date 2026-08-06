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Трафик через Ормузский пролив остается минимальным

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - За последние сутки лишь десять судов прошли через Ормузский пролив, в то время как переговоры о возобновлении его работы продолжаются, передает CNN со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.

"Семь грузовых судов вошли в Персидский залив, а три судна вышли в Оманский залив", - поясняет телеканал.

Между тем за тот же период через Баб-эль-Мандебский пролив прошло не менее 19 коммерческих судов. Десять судов вошли в Красное море (шесть грузовых судов и четыре танкера), а девять вышли в Аденский залив (шесть грузовых судов и три танкера), обращает внимание CNN.

Таким образом, морской трафик через оба пролива остается небольшим, но стабильным, как и в предыдущие недели.

В ночь на среду президент США Дональд Трамп сообщил, что Тегеран в скором времени откроет Ормузский пролив, иначе американские военные нанесут по Ирану "очень сильный удар". В то же время Иран и Оман продолжают согласовывать новый маршрут для движения судов через эту водную артерию.

В Баб-эль-Мандебском проливе обстановка усложнилась после того, как йеменские хуситы в июле объявили о начале морской блокады портов Саудовской Аравии.

Хроника 28 февраля – 06 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп США Тегеран Ормузский пролив
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