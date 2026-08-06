Капитал Российско-киргизского фонда развития будет увеличен до $1 млрд

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Капитал Российско-киргизского фонда развития (РКФР) будет увеличен до $1 млрд, сообщил в четверг журналистам первый заместитель главы кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев.

"С правительством России достигнута договоренность по докапитализации РКФР дополнительно на $50 млн, что создаст дополнительные условия для привлечения финансовых ресурсов вне рамок деятельности Фонда", - сказал Амангельдиев.

По его словам, также прорабатывается механизм привлечения внешнего финансирования. "Я думаю, что те показатели, поставленные нашими руководителями - доведение нашего совместного Фонда до $1 млрд, совместными усилиями с правительством Российской Федерации будут достигнуты", - отметил Амангельдиев.

Российско-киргизский фонд развития создан в 2014 году правительствами России и Киргизии для модернизации экономики республики и содействия ее интеграции в ЕАЭС.