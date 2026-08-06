Кибератаки на системы водоснабжения зафиксированы в 12 штатах США

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Следы кибератак на системы водоснабжения удалось выявить как минимум в 12 штатах США, сообщает в четверг CBS News.

"Кибератаки на системы водоснабжения США, которые, как подозревают официальные лица, могут быть связаны с хакерами, поддерживаемыми Ираном, были отмечены минимум в 12 штатах", - передает телеканал со ссылкой на источники.

По информации CBS, среди этих штатов - Мичиган, Миннесота, Джорджия, Нью-Джерси и Южная Дакота.

В частности, в Миннесоте пострадали более 30 муниципальных систем водоснабжения, а в Джорджии Управление водоснабжения округа Клейтон заявило, что кибератаки в прошлом месяце привели к падению давления воды и вынудили ведомство выпустить рекомендацию кипятить воду, однако позднее подачу воды восстановили.

"Некоторые коммунальные службы утратили ключевые возможности для удаленного управления, из-за чего операторам пришлось перейти на ручной режим", - отмечает телеканал.

Кроме того, в ряде случаев хакеры получили удаленный доступ к насосам, клапанам и системам регулирования давления воды. Вместе с тем, по словам официальных лиц, на данный момент кибератаки не повлияли на качество питьевой воды, она остается безопасной.

30 июля ФБР, Агентство по охране окружающей среды и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры предупредили, что враждебные силы получили удаленный доступ к онлайн-инфраструктуре систем водоснабжения и водоотведения, по меньшей мере, в семи штатах, что привело к потере функций мониторинга и управления. Водоснабжающим организациям рекомендовали отключить свои рабочие программы от интернета и усилить защиту паролей.