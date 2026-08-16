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Поиски пропавших на юге Киргизии альпинистов прекращены

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Поиски альпинистов, пропавших на пике Корумду на юге Киргизии, прекращены, сообщил в воскресенье участник поисковой операции Александр Смирнов.

По его словам, при разборе записей дрона в месте схода снежно-каменной массы рядом с найденными ранее вещами были обнаружены тела.

"С высокой вероятностью это участники группы. Окончательное опознание возможно только после спуска, поэтому имён и подробностей не будет. Семьи знают. Лагерь спасателей сворачивается", - написал он на своей странице в социальной сети.

Смирнов отметил, что обнаруженные на склоне тела соединены веревкой. Это указывает на то, что альпинисты шли в одной связке.

9 августа в горах Киргизии на пике Корумду пропала группа альпинистов, в состав которой входили двое граждан Белоруссии и один гражданин Литвы.

Высота пика Корумду составляет 6 613 - 6 614 метров, он расположен в Чон-Алайском районе Ошской области. Район отличается крутыми склонами, ледниками и сложным высокогорным рельефом.

Киргизия
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