ЕС может предложить странам-кандидатам доступ к своему единому рынку

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз намерен открыть свою экономику для стран, ожидающих вступления в его ряды, при условии, что они согласятся выступать единым фронтом с ЕС "против враждебных государств и промышленных конкурентов", сообщает Politico со ссылкой на проект предложения Еврокомиссии (ЕК).

"Странам-кандидатам - некоторые из них ожидают вступления в ЕС десятилетиями - предложат беспрецедентную "поэтапную интеграцию" в единый рынок, включая торговлю без барьеров и доступ к исследовательским программам еще на этапе рассмотрения их заявок", - пишет в среду издание.

"Единый рынок - главный приоритет для экономического сближения", - цитирует Politico оказавшийся в его распоряжении документ.

В нем описываются преимущества, которые планируется предоставить кандидатам до их официального вступления в союз, что, по мнению ЕК, открыло бы новые возможности для бизнеса ЕС, укрепило бы европейские производственно-сбытовые цепочки и снизило бы стратегическую зависимость.

Инициатива Еврокомиссии предполагает радикальный пересмотр подхода ЕС к соседним странам. В настоящее время практически все экономические выгоды от тесного сотрудничества доступны только членам союза, однако с момента присоединения Хорватии в 2013 году новых стран в ЕС не принимали, напоминает издание.

В рамках этой инициативы Украине, Молдавии, Албании и Черногории будут предложены "дорожные карты", призванные ускорить процесс вступления в союз в ближайшие годы. Интеграция других стран - Северной Македонии, Косово, Боснии и Герцеговины, Сербии и Турции затянулась, "что вызывает опасения по поводу возможной утраты ими интереса к ЕС или их сближения с Россией или Китаем".

Согласно плану ЕК, предоставление экономических преимуществ странам-кандидатам "будет зависеть от их поддержки внешнеполитических целей ЕС, в частности, доступ к единому рынку будет обусловлен отказом от передачи ключевых технологий враждебным государствам и торговым конкурентам".

"По мере углубления промышленной и рыночной интеграции участие в чувствительных секторах должно сопровождаться сотрудничеством в таких сферах, как проверка инвестиций, экспортный контроль, соблюдение санкционного режима и защита критически важных технологий", - говорится в документе Еврокомиссии.

В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен начинает свое турне по странам Западных Балкан. В их числе она посетит Косово и Северную Македонию, которые, согласно новому плану, не смогут воспользоваться ускоренной процедурой интеграции в ЕС. В ходе этого визита фон дер Ляйен намерена подчеркнуть экономические выгоды от более тесного сближения с Евросоюзом, отмечает Politico.