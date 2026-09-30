Трамп заявил, что США за 3 дня помогли вывезти рекордный объем нефти через Ормуз

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние три дня США содействовали транзиту через Ормузский пролив большего количества нефти, чем когда-либо за аналогичный период, даже с учетом статистики до начала конфликта на Ближнем Востоке.

"За последние три дня через Ормузский пролив мы вывезли больше нефти, чем когда-либо в истории Ормузского пролива", - заявил он в среду, выступая в Белом доме.

Трамп вновь выступил с утверждением, что США практически полностью контролируют пролив.

В воскресенье сообщалось, что Трамп заявил о "более 20 млн баррелей" нефти, которые США вывезли через пролив за выходные.