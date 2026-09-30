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Шеф Пентагона объявил о создании в ВС США командования автономных боевых систем

Шеф Пентагона объявил о создании в ВС США командования автономных боевых систем
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в обращении к американским военнослужащим о создании в составе вооруженных сил США нового командования, которое будет отвечать за ведение беспилотных боевых операций.

"Сегодня мы объявляем, согласно моему указанию, о создании Командования автономных боевых систем (Autonomous Warfare Command, или AutoWarCom), которое будет возглавлять четырехзвездный генерал", - сказал Хегсет, выступая на базе Корпуса морской пехоты США Куантико в штате Вирджиния.

По его словам, командование предназначено для масштабного развития автономных и роботизированных возможностей во всех видах вооруженных сил.

Командование приступит к полноценной работе в октябре 2027 года. На начальном этапе его возглавит помощник министра обороны Оуэн Уэст.

Как заявил Уэст в интервью газете The Wall Street Journal, первоочередной задачей является быстрое налаживание производства недорогих американских беспилотных систем, чтобы в случае войны Штаты могли оперативно адаптироваться к обстановке.

Новое объединенное боевое командование, которое будет отвечать за ведение автономных боевых действий, знаменует собой кардинальный пересмотр подходов Пентагона к закупке, испытаниям и развертыванию беспилотников и других передовых технологий, указал Хегсет.

Президент Трамп поддерживает этот шаг, отметил глава Пентагона, хотя и признал, что инициатива, вероятно, столкнется с сопротивлением внутри ведомства, где полномочия по испытаниям и закупкам вооружений исторически были делегированы конкретным видам вооруженных сил - например, Сухопутным войскам и ВМС.

Как отмечает агентство The Associated Press, объявление о создании нового командования беспилотных систем прозвучало на фоне тупиковой ситуации в противостоянии США и Ирана вокруг контроля над Ормузским проливом. Конфликт вынудил американские силы в регионе израсходовать сотни дорогостоящих ракет-перехватчиков для защиты от иранских ракетных ударов и атак беспилотников, которые, несмотря на это, привели к гибели и ранениям американских военнослужащих. В настоящее время Пентагон стремится утроить расходы на ведение автономных боевых действий, запросив $74 млрд на технологии, связанные с беспилотниками и средствами борьбы с ними, в рамках крупнейшего в истории бюджетного запроса.

США Пентагон Пит Хегсет беспилотники командование
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