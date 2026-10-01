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Трамп заявил, что США полностью управляют Ормузским проливом

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - США сейчас в состоянии полностью контролировать движение судов через Ормузский пролив, считает американский президент Дональд Трамп.

"Мы буквально управляем Ормузским проливом. У нас полный контроль", - сказал он журналистам в Белом доме.

По его словам, иранская сторона сохраняет незначительные возможности для того, чтобы вмешиваться в ситуацию. "Они могут установить, скажем, одну мину", - предположил Трамп.

Глава государства пояснил, что даже это может быть проблемой, так как судовладельцы зачастую не хотят идти на риски при пересечении пролива.

Несколькими часами ранее президент США в очередной раз предположил, что в скором времени достигнет своих целей в противостоянии с Ираном. "Очень скоро вы увидите развитие событий", - добавил он.

В сентябре Трамп неоднократно предполагал, что может урегулировать конфликт с Ираном после промежуточных выборов, которые пройдут в США в начале ноября. Также президент несколько раз выражал мнение, что урегулирование может произойти и до выборов.

Хроника 28 февраля – 01 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Иран Ормузский пролив
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