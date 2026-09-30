Договор на поставку российского газа в Сербию продлен до конца года

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Договор на поставку российского газа в Сербию продлен на прежних условиях на три месяца, до конца текущего года, сообщает государственная радиовещательная компания RTS со ссылкой на генерального директора "Сербиягаза" Душана Баятовича.

В этом году договор несколько раз продлевался на три месяца.

Президент Сербии Александр Вучич в субботу обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным продление поставок газа. "Обсуждены различные аспекты дальнейшего развития российско-сербских отношений стратегического партнёрства, в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли", - сообщил Кремль. "Я верю, что после сегодняшнего разговора газовое соглашение будет продлено, и мы обеспечим стабильное газоснабжение. Граждане Сербии должны знать, что у нас по-прежнему будет хорошая, низкая цена на газ - 318 евро за тысячу кубометров, вместо рыночной цены, которая сейчас составляет 868 евро", - прокомментировал Вучич в соцсетях итоги разговора.

Поставки российского природного газа в регион начались в 1978 году. В настоящее время основной партнер "Газпрома" в стране - ГП "Сербиягаз". С 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту - через морской газопровод "Турецкий поток" и далее через Турцию и Болгарию. В 2024 году потребление в стране составило 2,65 млрд куб. м - почти полностью оно было обеспечено за счет российских поставок.

В стране работает компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), является дочерней компанией "Газпрома". США в 2025 году ввели санкции в отношении NIS, требуя выхода российского концерна из капитала сербской компании. Находясь в американском "черном списке", NIS получает у США краткосрочные лицензии на продолжение операционной деятельности.

Вучич по итогам разговора с Путиным выразил надежду, что по этому вопросу "будет принято решение, выгодное обеим сторонам".