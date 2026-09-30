Президент Латвии заявил о готовности разместить в стране ядерное оружие

Президент Латвии Эдгар Ринкевич Фото: Yauhen Yerchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Латвия может разместить у себя ядерное оружие, заявил журналистам в среду президент страны Эдгар Ринкевич.

"Если такая необходимость возникнет и НАТО примет такое коллективное решение, в Латвии будет размещено ядерное оружие", - сказал Ринкевич, которого цитируют латвийские СМИ.

"В наших законах нет юридических препятствий для размещения ядерного оружия в Латвии", - добавил латвийский президент.