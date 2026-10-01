Поиск

Иран отвергает причастность к инциденту на используемой США авиабазе в Британии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заверил, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем ошибается, заявляя о роли Тегерана в предполагаемом заговоре с целью совершения взрыва на базе Королевских ВВС Фэрфорд, где размещены американские стратегические бомбардировщики.

"Я могу подтвердить убежденность Ирана в том, что освобождение предполагаемых террористов, работающих на иностранные государства, говорит само за себя. Вы не по адресу", - написал Аракчи в соцсети X в ночь на четверг.

Днем в среду Бернем заявил, что его правительство имеет "веские основания" полагать, что Иран "сыграл роль" в расследуемом инциденте на авиабазе Фэрфорд на выходных.

"Мы расскажем больше в надлежащее время, но можем подтвердить нашу убежденность в том, что Иран сыграл свою роль ", - сказал британский премьер телеканалу BBC.

При этом Бернем не привел дополнительных подробностей о том, какие доказательства британское правительство нашло в поддержку такого вывода.

Глава британского правительства также отметил, что условия освобождения под залог арестованных на фоне инцидента британцев "были максимально строгими".

"Власти держат ситуацию под строжайшим контролем, и я могу вас в этом заверить", - подчеркнул он.

В воскресенье в районе поселка Уэлфорд в графстве Глостершир недалеко от авиабазы Фэрфорд были арестованы пять человек. Полиция сообщила, что мужчины были задержаны по подозрению в подготовке взрыва. Жители 85 домов Уэлфорда были эвакуированы после объявления чрезвычайной ситуации возле авиабазы.

Все пятеро задержанных оказались подданными Соединенного Королевства и постоянно проживали в Лондоне. Позже полиция заявила, что в их автомобилях не было взрывчатых веществ. Мужчины были освобождены под залог в понедельник.

По данным телеканала Sky News, заговор с целью проведения взрыва на авиабазе Фэрфорд "стал объектом крупного контртеррористического расследования" британской полиции. Однако происхождение сорванной операции пока неизвестно.

В воскресенье Бернем призвал "воздержаться от спекуляций, пока власти устанавливают все факты". В свою очередь, президент США Дональд Трамп в воскресенье сообщил журналистам, что за задержанными британцами ранее велось наблюдение. Позже в понедельник он сказал, что удивлен их освобождению под залог: "Я бы так не поступил".

В ходе военной операции вооруженных сил США против Ирана на авиабазе Фэрфорд базировалось более 20 американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-52H Stratofortress, которые наносили удары по наиболее важным иранским целям. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) тогда объявил авиабазу Фэрфорд в Англии "законной целью" для иранских ответных мер.

В настоящее время на авиабазе по-прежнему размещены 12 стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.

Хроника 28 февраля – 01 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Аббас Аракчи Британия Фэрфорд США B-1B Lancer
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Редкие работы Ван Гога, Моне и Сезанна будут проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке

 Редкие работы Ван Гога, Моне и Сезанна будут проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке

Axios пишет, что переговоры США и Ирана в Нью-Йорке зашли в тупик

Иран отвергает причастность к инциденту на используемой США авиабазе в Британии

Миссия Crew-13 в четверг стартует к МКС

 Миссия Crew-13 в четверг стартует к МКС

Трамп заявил, что США полностью управляют Ормузским проливом

Трамп по-прежнему обеспокоен ситуацией с российскими НПЗ

 Трамп по-прежнему обеспокоен ситуацией с российскими НПЗ

Шеф Пентагона объявил о создании в ВС США командования автономных боевых систем

 Шеф Пентагона объявил о создании в ВС США командования автономных боевых систем

Трамп заявил, что США за 3 дня помогли вывезти рекордный объем нефти через Ормуз

Что произошло за день: среда, 30 сентября

Президент Латвии заявил о готовности разместить в стране ядерное оружие

 Президент Латвии заявил о готовности разместить в стране ядерное оружие
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3807 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12024 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов