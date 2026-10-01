Иран отвергает причастность к инциденту на используемой США авиабазе в Британии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заверил, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем ошибается, заявляя о роли Тегерана в предполагаемом заговоре с целью совершения взрыва на базе Королевских ВВС Фэрфорд, где размещены американские стратегические бомбардировщики.

"Я могу подтвердить убежденность Ирана в том, что освобождение предполагаемых террористов, работающих на иностранные государства, говорит само за себя. Вы не по адресу", - написал Аракчи в соцсети X в ночь на четверг.

Днем в среду Бернем заявил, что его правительство имеет "веские основания" полагать, что Иран "сыграл роль" в расследуемом инциденте на авиабазе Фэрфорд на выходных.

"Мы расскажем больше в надлежащее время, но можем подтвердить нашу убежденность в том, что Иран сыграл свою роль ", - сказал британский премьер телеканалу BBC.

При этом Бернем не привел дополнительных подробностей о том, какие доказательства британское правительство нашло в поддержку такого вывода.

Глава британского правительства также отметил, что условия освобождения под залог арестованных на фоне инцидента британцев "были максимально строгими".

"Власти держат ситуацию под строжайшим контролем, и я могу вас в этом заверить", - подчеркнул он.

В воскресенье в районе поселка Уэлфорд в графстве Глостершир недалеко от авиабазы Фэрфорд были арестованы пять человек. Полиция сообщила, что мужчины были задержаны по подозрению в подготовке взрыва. Жители 85 домов Уэлфорда были эвакуированы после объявления чрезвычайной ситуации возле авиабазы.

Все пятеро задержанных оказались подданными Соединенного Королевства и постоянно проживали в Лондоне. Позже полиция заявила, что в их автомобилях не было взрывчатых веществ. Мужчины были освобождены под залог в понедельник.

По данным телеканала Sky News, заговор с целью проведения взрыва на авиабазе Фэрфорд "стал объектом крупного контртеррористического расследования" британской полиции. Однако происхождение сорванной операции пока неизвестно.

В воскресенье Бернем призвал "воздержаться от спекуляций, пока власти устанавливают все факты". В свою очередь, президент США Дональд Трамп в воскресенье сообщил журналистам, что за задержанными британцами ранее велось наблюдение. Позже в понедельник он сказал, что удивлен их освобождению под залог: "Я бы так не поступил".

В ходе военной операции вооруженных сил США против Ирана на авиабазе Фэрфорд базировалось более 20 американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-52H Stratofortress, которые наносили удары по наиболее важным иранским целям. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) тогда объявил авиабазу Фэрфорд в Англии "законной целью" для иранских ответных мер.

В настоящее время на авиабазе по-прежнему размещены 12 стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.