Axios пишет, что переговоры США и Ирана в Нью-Йорке зашли в тупик

Госсекретарь потребовал от иранской делегации немедленно покинуть страну

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио потребовал, чтобы иранская делегация, приехавшая в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, немедленно покинула страну после того, как переговоры между двумя странами зашли в тупик, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Госсекретарь Рубио выгнал иранскую делегацию, которая слишком задержалась. Генеральная ассамблея ООН завершилась, так что им пора было уезжать", - заявил один из источников портала.

По словам собеседников Axios, утром в понедельник в Белом доме надеялись, что во второй половине дня переговоры с Ираном могут продвинуться. Но к вечеру стало ясно, что переговоры зашли в тупик.

В связи с чем в понедельник вечером по распоряжению Рубио представительство США при ООН сообщило представительству Ирана при ООН, что делегация главы иранского МИД Аббаса Аракчи должна немедленно покинуть Нью-Йорк, заявил американский чиновник.

Второй источник подтвердил, что Штаты потребовали от иранской делегации покинуть страну, но отметил, что Аракчи в любом случае должен был вернуться в Тегеран в понедельник вечером.

Портал отмечает, что такой шаг продемонстрировал глубокое недоверие между двумя странами на фоне бесплодных попыток положить конец конфликту.