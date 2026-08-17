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Трамп пока не решил, кого поддержать на предстоящих выборах в Израиле

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение, кого будет поддерживать на предстоящих выборах в Израиле, передал корреспондент Fox News Трей Йингст.

"Что касается выборов в Израиле, президент не поддержал ни одного кандидата", - написал журналист в понедельник в соцсети Х.

"Думаю, мне уместнее всего не вмешиваться в израильские выборы, но, возможно, я кого-нибудь поддержу", - приводит журналист слова Трампа из интервью.

Президент указал на положительный прогресс в вопросе разоружения ХАМАС, однако заявил, что Израилю сейчас не следует наносить удары по Газе, сообщил корреспондент.

"У нас есть собственные отношения с ХАМАС. Они сдают свое оружие", - сказал Трамп.

США Израиль ХАМАС Дональд Трамп
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