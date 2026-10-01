Европейские страны договорились об ответе на давление США по вопросу дизельного топлива

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Ряд европейских стран, включая Великобританию, Францию и Германию, провели в четверг экстренное совещание, чтобы выработать ответ на призывы администрации президента США Дональда Трампа высвободить резервы дизельного топлива, пишет Politico.

По информации источников издания, в четверг на экстренном совещании пять европейских стран договорились выступить "единым фронтом" в ответ на растущее давление со стороны правительства США, требующего распечатать запасы дизельного топлива.

Франция, Германия, Великобритания, Италия, Ирландия и Европейская комиссия приняли участие в переговорах, чтобы решить, как реагировать на давление Вашингтона, настаивающего на использовании нефтяных резервов под угрозой запрета на экспорт дизельного топлива из США.

По словам источников, США "оказывали на все эти страны негласное давление, требуя сократить запасы".

Собеседники Politico сообщили, что данные страны и исполнительный орган ЕС договорились о трех вещах: "реагировать на давление скоординированно; обеспечить, чтобы любое решение о расходовании запасов принималось на уровне МЭА (Международного энергетического агентства"; и стремиться снизить напряженность в диалоге с США.

Базирующееся в Париже МЭА координирует энергетическую политику развитых стран. Ранее в этом году агентство уже курировало процесс использования нефтяных резервов после закрытия Ормузского пролива.

"Цель состоит в том, чтобы снизить накал страстей, - приводит издание слова одного из источников. - Вести диалог твердо, но конструктивно. Когда имеешь дело с голодным львом, не стоит играть с ним в скверные игры".

По информации этого собеседника, в пятницу, 2 октября, состоится совещание, на котором более широкий круг стран - часть из них также столкнулись с давлением со стороны администрации Трампа - обсудит возможные ответные меры.

Ранее Politico сообщало, что министр энергетики США Крис Райт выступает за высвобождение запасов нефти и нефтепродуктов в качестве альтернативы введению запрета на экспорт, от которого критически зависит ЕС. Предлагаемый объем высвобождения в 120 млн баррелей дизельного топлива за шесть месяцев составил бы значительно больше трети всех запасов этого важнейшего для транспортного сектора топлива, имеющихся в Евросоюзе, комментирует издание.