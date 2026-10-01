Поиск

Европейские страны договорились об ответе на давление США по вопросу дизельного топлива

Европейские страны договорились об ответе на давление США по вопросу дизельного топлива
Фото: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance via Getty Images

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Ряд европейских стран, включая Великобританию, Францию и Германию, провели в четверг экстренное совещание, чтобы выработать ответ на призывы администрации президента США Дональда Трампа высвободить резервы дизельного топлива, пишет Politico.

По информации источников издания, в четверг на экстренном совещании пять европейских стран договорились выступить "единым фронтом" в ответ на растущее давление со стороны правительства США, требующего распечатать запасы дизельного топлива.

Франция, Германия, Великобритания, Италия, Ирландия и Европейская комиссия приняли участие в переговорах, чтобы решить, как реагировать на давление Вашингтона, настаивающего на использовании нефтяных резервов под угрозой запрета на экспорт дизельного топлива из США.

По словам источников, США "оказывали на все эти страны негласное давление, требуя сократить запасы".

ЭкономикаТрамп обсудил с советниками возможность ограничить экспорт ДТ на фоне роста ценЧитать подробнее

Собеседники Politico сообщили, что данные страны и исполнительный орган ЕС договорились о трех вещах: "реагировать на давление скоординированно; обеспечить, чтобы любое решение о расходовании запасов принималось на уровне МЭА (Международного энергетического агентства"; и стремиться снизить напряженность в диалоге с США.

Базирующееся в Париже МЭА координирует энергетическую политику развитых стран. Ранее в этом году агентство уже курировало процесс использования нефтяных резервов после закрытия Ормузского пролива.

"Цель состоит в том, чтобы снизить накал страстей, - приводит издание слова одного из источников. - Вести диалог твердо, но конструктивно. Когда имеешь дело с голодным львом, не стоит играть с ним в скверные игры".

По информации этого собеседника, в пятницу, 2 октября, состоится совещание, на котором более широкий круг стран - часть из них также столкнулись с давлением со стороны администрации Трампа - обсудит возможные ответные меры.

Ранее Politico сообщало, что министр энергетики США Крис Райт выступает за высвобождение запасов нефти и нефтепродуктов в качестве альтернативы введению запрета на экспорт, от которого критически зависит ЕС. Предлагаемый объем высвобождения в 120 млн баррелей дизельного топлива за шесть месяцев составил бы значительно больше трети всех запасов этого важнейшего для транспортного сектора топлива, имеющихся в Евросоюзе, комментирует издание.

Евросоюз Великобритания Франция США Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США решили ввести санкции против сети А7 в рамках давления на Иран

Европейские страны договорились об ответе на давление США по вопросу дизельного топлива

 Европейские страны договорились об ответе на давление США по вопросу дизельного топлива

Что произошло за день: четверг, 1 октября

Brent подорожала до $101,54 за баррель

Bloomberg узнал о планах Турции и ООН организовать переговоры РФ и Украины

 Bloomberg узнал о планах Турции и ООН организовать переговоры РФ и Украины

К МКС стартовал корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса"на борту

СНБ Армении заявила, что азербайджанский военный пересек границу и ранил человека

Великобритания включила в санкционный список три российских арктических СПГ-газовоза

Москва предпочла бы не ждать урегулирования с Киевом для экономического сотрудничества с США

Армения не получала сигналов о возможном повышении цены на российский газ
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3812 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12038 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов