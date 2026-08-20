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КСИР пообещал в случае возобновления боевых действий применить более разрушительное оружие

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Иран готов применить более мощное оружие против США, если те решат возобновить боевые действия, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Хосейн Мохаммади. Об этом сообщает Tasnim.

"Разрушительная мощь боеголовок, ныне установленных на ракеты КСИР, намного больше, чем в тех, которые до сих пор использовались в военных действиях, - сообщил генерал. - Если война разразится, то наше оружие будет полностью отличаться во всех аспектах от того, что было прежде".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, говоря об Иране, что ситуация либо станет очень хорошей, либо останется такой же, как в настоящее время.

"Посмотрим, что произойдет. Либо все будет очень хорошо, и цены на нефть обрушатся, либо мы продолжим делать то, что мы делаем", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Хроника 28 февраля – 20 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США КСИР Хосейн Мохаммади
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