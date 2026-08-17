Хуситы заявили о ракетных ударах по саудовскому кораблю в Красном море

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы в понедельник заявили, что нанесли удары по саудовскую военному кораблю и четырем катерам, которые его сопровождали, сообщают арабские СМИ.

В заявлении представителя хуситов Яхьи Сари указано, что группировка "успешно атаковала с помощью нескольких баллистических ракет военный корабль саудовского противника, который шел в сопровождении четырех катеров, в Красном море".

В конце прошлой недели хуситы сообщили об ударе беспилотниками по ряду нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии.

Эти атаки произошли в то время, как возросла напряженность между хуситами и Саудовской Аравией, которая ранее поддержала международно признанное правительство Йемена.