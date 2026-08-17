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Число банкротств компаний в ЕС в II квартале выросло на 5,7%

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Количество обанкротившихся компаний в Европейском союзе во втором квартале 2026 года выросло на 5,7% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в сообщении статистического управления ЕС.

Самое значительное повышение числа несостоятельных компаний произошло в сфере образования и соцактивностей (+21,1%), транспортной (+11,4%) и финансовой (+6,8%) отраслях. Снижение было отмечено в гостиничном секторе и сфере общественного питания (-2,6%), строительной отрасли (-1,7%) и торговле (-1,2%).

Между тем количество регистраций предприятий в ЕС в апреле-июне уменьшилось на 0,5%. Наиболее сильный спад был зафиксирован в промышленности - на 3,6%. При этом в сфере информации и коммуникаций показатель вырос значительнее всего - на 8,8%.

Число обанкротившихся компаний в еврозоне во втором квартале увеличилось на 6,9%, тогда как количество регистраций предприятий сократилось на 0,1%.

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