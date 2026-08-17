Более 100 тыс. человек остаются без электричества на Гавайях из-за тропического шторма

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Порядка 114 тыс. жителей американского штата Гавайи все еще остаются без электричества из-за прошедшего через штат урагана "Лала", который позже ослаб до уровня тропического шторма, следует из данных сайта Poweroutage.

По данным на понедельник, без электричества все еще остаются около 114 тыс. абонентов. Проблемы с электроснабжением наблюдаются в основном в округах Гонолулу и Гавайи.

"Лала" обрушился на Гавайи в качестве урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона в субботу 15 августа. В некоторых регионах выпало до 81 см осадков, местами порывы ветра достигали 146 км/ч.

Два крупнейших аэропорта штата - Hilo International и Ellison Onizuka Kona - приостановили работу, сейчас полеты вновь возобновились.

В настоящий момент ураган "Лала" прошел Гавайи и ослаб до тропического шторма. Согласно прогнозам Национального ураганного центра США, шторм продолжит двигаться на северо-запад, пока не ослабнет окончательно.

Несмотря на то, что штормовое предупреждение продолжает действовать лишь в округе Кауаи, школы, госучреждения и парки штата остаются закрыты до дальнейшего распоряжения властей.

Шкала ураганов Саффира-Симпсона классифицирует ураганы по пяти категориям в зависимости от интенсивности в них ветров.

Скорость ветра ураганов первой (низшей) категории составляет от 119 до 153 км/ч.