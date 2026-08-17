Поиск

Греческий танкер попал под удар близ Новороссийска после погрузки на терминале КТК

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Греческий танкер подвергся удару в Черном море недалеко от Новороссийска, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Греческий нефтяной танкер попал под атаку в Черном море", - говорится в сообщении.

Согласно информации агентства, атака была совершена в воскресенье после погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что Украина перестала наносить удары по танкерам, использующим терминал КТК в Новороссийске, после соответствующей просьбы вице-президента США Джей Ди Вэнса. По данным FT, в Вашингтоне были обеспокоены тем, что украинские удары еще больше дестабилизировали нефтяной рынок и вредили интересам американских компаний. Собеседники издания утверждали, что Киев в итоге согласился не наносить удары по судам, которые не принадлежат РФ, не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или другие российские грузы.

Новороссийск Греция КТК Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Снижение объема нефти в SPR ставит под вопрос сохранность подземных хранилищ США

Лавров назвал неприемлемыми заявления Японии по поводу поездки Путина на Курилы

В Тегеране заявили об отсутствии новых посредников между Ираном и США

Спецкомиссия изучит причины массового отключения электроэнергии в Киргизии

 Спецкомиссия изучит причины массового отключения электроэнергии в Киргизии

Молдавия не планирует возобновлять импорт электроэнергии с МолдГРЭС в Приднестровье

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 августа
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3523 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11211 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов