Греческий танкер попал под удар близ Новороссийска после погрузки на терминале КТК

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Греческий танкер подвергся удару в Черном море недалеко от Новороссийска, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Греческий нефтяной танкер попал под атаку в Черном море", - говорится в сообщении.

Согласно информации агентства, атака была совершена в воскресенье после погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что Украина перестала наносить удары по танкерам, использующим терминал КТК в Новороссийске, после соответствующей просьбы вице-президента США Джей Ди Вэнса. По данным FT, в Вашингтоне были обеспокоены тем, что украинские удары еще больше дестабилизировали нефтяной рынок и вредили интересам американских компаний. Собеседники издания утверждали, что Киев в итоге согласился не наносить удары по судам, которые не принадлежат РФ, не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или другие российские грузы.