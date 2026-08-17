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Президент США допустил более радикальные меры в отношении Ирана

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает сценарий, при котором ему придется пойти на обострение конфликта с Ираном, что отрицательно скажется на ценах на нефть.

"Цены на нефть будут и дальше падать, но только в случае, если мы не решим пойти на более радикальные меры, нежели это было до сих пор", - сказал он про иранский кризис, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

При этом Трамп вновь выразил мнение, что Иран в настоящее время испытывает большие сложности, и поэтому Тегерану следовало бы пойти на заключение соглашения по спорным вопросам с США.

США Иран Дональд Трамп
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