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Трамп заявил о продуктивных контактах США с Ким Чен Ыном

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Ким Чен Ын отреагировал на его призывы о двусторонних контактах.

"Да, он ответил", - заявил Трамп в ответ на вопрос о том, ответил ли Ким Чен Ын на его просьбу провести переговоры.

Трамп отметил, что разговор прошел "очень положительно".

Других подробностей он не предоставил.

Ранее Трамп отдал распоряжение сократить масштаб совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS), которые союзники проводят каждый год для подготовки к возможным столкновениям с Северной Кореей. По мнению американского лидера, учения оказались слишком дорогостоящими, причем "существенную их часть оплачивают именно США". Трамп добавил, что они также "направляют совершенно ненужный враждебный сигнал для КНДР".

Американский сенатор Джек Рид обвинил Трампа в том, что он пытается польстить Ким Чен Ыну и наказать Южную Корею за отказ присоединиться к конфликту на Ближнем Востоке.

"Очередное бессмысленное, необдуманное решение, принятое президентом Трампом и его хаотичной администрацией", - заявил сенатор в соцсети X.

Рид добавил, что союзы США с другими странами основаны на доверии и силе. По его словам, решение Трампа сократить масштаб учений дает понять другим союзникам США, что обязательства Вашингтона могут меняться в зависимости от ситуации.

США КНДР Дональд Трамп Ким Чен Ын
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