Экипаж корабля Crew Dragon перешел на борт МКС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Экипаж корабля Crew Dragon вслед за стыковкой с Международной космической станцией (МКС) в пятницу по московскому времени перешел на ее борт, сообщает NASA.

На станцию в составе миссии Crew-13 прибыли космонавт "Роскосмоса" Сергей Тетерятников, астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик. Российский космонавт участвует в миссии в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA.

Их встретили работающие на борту орбитальной лаборатории космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт ESA француженка Софи Адено.

В NASA сообщили, что после краткого ознакомления с условиями на борту станции и мерами предосторожности участники прибывшей миссии отправятся отдыхать. В предстоящие дни они будут проходить период адаптации к условиям микрогравитации.

Кроме того, в ближайшие дни им предстоит принять дела у членов миссии Crew-12, в состав которой входят Федяев, Меир, Хэтэуэй и Адено. 5 октября они должны вернуться на Землю на американском корабле Crew Dragon.

Автоматическая пристыковка Crew Dragon к модулю Harmony американского сегмента станции была проведена в четверг в 19:05 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 02:05 по Москве). В четверг корабль был запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с 40-го стартового комплекса на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.