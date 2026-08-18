Поиск

В Иране осудили атаку на офис премьера Иракского Курдистана

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал курдов не поддаваться на провокации и заявил, что атака на офис премьер-министра Иракского Курдистана Масрура Барзани была произведена с целью рассорить их.

"Друзья-курды должны быть бдительными и не поддаваться на провокации с целью посеять раздор между соседями", - написал Аракчи в соцсети X.

По его мнению, "ничто не оправдывает" нападение на курдский регион Ирака.

Ранее в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн обсудил с Аракчи удары беспилотников по офисам регионального правительства Курдистана в Эрбиле, произошедшие в понедельник.

В заявлении министерства иностранных дел Ирака говорится, что Хусейн попросил разъяснить официальную позицию Ирана в отношении атаки на резиденцию и личный кабинет премьер-министра Курдистана, отметив, что эта атака "негативно скажется на безопасности Ирака и стабильности в регионе".

В свою очередь, глава МИД Ирана "выразил удивление в связи с произошедшей атакой и пояснил, что у него нет информации о том, что удары были нанесены с территории Ирана".

В заявлении также говорится, что Аракчи подчеркнул, что "подобные действия не имеют оправдания, учитывая позитивные и прочные отношения между правительством Ирана и региональным правительством Курдистана".

Тем временем МИД Ирана осудил инцидент.

Согласно агентству IRNA, официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Исмаил Багаи назвал произошедшее "крайне подозрительным событием, требующим бдительности и пристального внимания".

"Он также подчеркнул, что все стороны должны работать над тем, чтобы сорвать зловещие планы врагов Ирана и Ирака, направленные на подрыв братских отношений между двумя странами", - говорится в сообщении IRNA.

Аббас Аракчи Ирак Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Опросы показывают самый низкий уровень одобрения Трампа за все время его президентства

 Опросы показывают самый низкий уровень одобрения Трампа за все время его президентства

ВМС США перехватили 64 торговых судна после возобновления блокады Ирана

 ВМС США перехватили 64 торговых судна после возобновления блокады Ирана

Бернем общался с мошенниками, притворяющимися главой аппарата Белого дома

 Бернем общался с мошенниками, притворяющимися главой аппарата Белого дома

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Снижение объема нефти в SPR ставит под вопрос сохранность подземных хранилищ США

Лавров назвал неприемлемыми заявления Японии по поводу поездки Путина на Курилы

В Тегеране заявили об отсутствии новых посредников между Ираном и США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3523 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11211 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов