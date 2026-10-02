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Что случилось этой ночью: пятница, 2 октября

Прибытие экипажа Crew-13 на МКС, пожар в особняке Миллера в Петербурге, атака БПЛА на Волгоград

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Волгограде в результате атаки украинских беспилотников загорелся многоквартирный дом, госпитализирован один пострадавший, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

- Открытое горение в особняке Миллера и примыкающем к нему здании на Исаакиевской площади в Петербурге ликвидировали спустя почти шесть часов после начала пожара.

- Минфин США объявил о решении ввести ограничительные меры против сети A7 в рамках кампании по усилению экономического давления на Иран.

- Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Сергеем Тетерятниковым в составе миссии пристыковался к МКС. Спустя два часа члены экипажа перешли на борт орбитальной лаборатории.

- Три танкера из ОАЭ были атакованы за последние дни в Ормузском проливе в связи с нарушением правил судоходства, сообщило Управление по делам Персидского залива (PGSA).

- США направили две дополнительные ракетные батареи Patriot для защиты нефтегазовых объектов в Саудовской Аравии и Катаре, сообщил Axios.

- Футболисты сборной Германии со счетом 2:0 победили национальную команду Сербии в третьем туре Лиги наций УЕФА. Сборная Португалии обыграла команду Дании (4:2).

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