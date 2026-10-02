WP сообщила, что власти США перенаправили $52 млн в Латинскую Америку

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Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа перенаправила средства, выделенные на помощь странам Европы и Ближнего Востока, консервативным правительствам Латинской Америки, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

"Администрация Трампа, действуя вопреки позиции ведущих демократов в комитетах по иностранным делам Палаты представителей и Сената, лишила европейские и ближневосточные страны военной помощи США на сумму в десятки миллионов долларов и направит эти средства правительствам стран Латинской Америки с консервативным уклоном", - пишет издание.

Газета напоминает, что в сентябре Госдепартамент США уведомил Конгресс о своих намерениях, после чего сенатор-демократ Джинн Шахин и член Палаты представителей, демократ Грегори Микс приостановили перевод средств.

Тем не менее вечером 30 сентября администрация президента США в частном порядке уведомила Конгресс о том, что игнорирует решение о приостановке и продолжает переводить в Панаму, Перу, Эквадор и Колумбию $52 млн, которые были выделены Словакии, Северной Македонии, Тунису и Ираку, сообщили изданию чиновники.

В письме госсекретарю Марко Рубио, направленном в среду, Шахин и Микс назвали этот шаг нарушением введенного ими моратория и законодательных требований в отношении того, на что могут быть потрачены средства.

Отмечается, что перенаправление средств, предназначенных для Словакии и Северной Македонии, вызвало особенно бурную реакцию, поскольку эти деньги были включены в дополнительный законопроект о помощи Украине.

"Обе палаты Конгресса выделили эти средства для совершенно конкретной цели: поддержки Украины и наших европейских союзников. (...) Исполнительная власть не обладает неограниченными полномочиями по перенаправлению этих средств на не связанные с политикой администрации приоритеты или страны", - цитирует письмо законодателей The Washington Post.

Между тем в Госдепе изданию сообщили, что выделенные деньги лучше будут использованы в Латинской Америке в соответствии с внешнеполитической доктриной Трампа о переориентации приоритетов на Западное полушарие.

"Перевод денег с Ближнего Востока и Европы в Западное полушарие согласуется со стратегией национальной безопасности. Средства (...) будут направлены на борьбу с наркотерроризмом в нашем полушарии и помогут обеспечить безопасность Панамского канала", - отметили в госдепе.