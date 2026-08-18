Фондовые индексы США в понедельник снизились

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в понедельник снизились, в том числе из-за повышения нефтяных цен на фоне нового витка напряженности на Ближнем Востоке.

Инвесторы также ждут квартальной отчетности крупных розничных компаний - Walmart и Home Depot, которые могут дать представление о потребительских расходах в США. Они будут опубликованы позднее на этой неделе.

"Опасения относительно слабых данных заставляют рынок быть несколько вялым и ждать результатов ритейлеров для определения направления движения", - полагает главный рыночный аналитик Osaic Wealth Фил Бланкато. Он также отметил, что объем торгов в августе часто бывает более низким, чем обычно, поскольку многие трейдеры уходят в отпуск. Эксперт описывает текущую ситуация на рынке, как "сочетание летнего застоя и ожидания данных о потребительском спросе".

Котировки акций Nike Inc. за день уменьшились на 4%, Walt Disney Co. - на 3,1%, Microsoft Corp. - на 3%, McDonald's Corp. - на 2,7%, Boeing Co. - на 2,5%, International Business Machines - на 2,3%, Tesla - на 0,9%, Alphabet Inc. - на 0,6%, Amazon.com Inc. - на 0,5%, Apple Inc. и Nvidia Corp. - на 0,1%.

Некоторую поддержку технологическому сектору оказал сильный прогноз выручки от лидера ИИ-сферы - Anthropic. В конце прошлой недели американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Anthropic, которая готовится к IPO, прогнозирует выручку в 2028 году в диапазоне $190-200 млрд.

Цена акций Micron Technology выросла на 4,1%, Intel Corp. - на 1%, Applied Materials - на 5,6%, Analog Devices Inc. - на 0,2%, Texas Instruments Inc. - на 1,2%, Sandisk Corp. - на 8,9%, Marvell Technology Inc. - на 5,5%, Western Digital Corp. - на 5,4%.

Стоимость ADR аргентинского нефтепроизводителя Vista Energy подскочила на 5,6% на новости о том, что инвестфонд Thiel Macro во втором квартале приобрел его бумаги на сумму около $76 млн.

Котировки бумаг Caterpillar увеличились на 2,9%, Chevron Corp. - на 1,4%, ExxonMobil - на 1,5%, Cisco Systems Inc. и Goldman Sachs Group - на 1,1%.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в августе поднялся до максимума более чем за 4,5 года и составил 20,6 пункта по сравнению с 15,6 пункта в предыдущий месяц, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка в понедельник.

При этом аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения до 11 пунктов. Респонденты MarketWatch прогнозировали сокращение до 12 пунктов.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов снизился на 272,63 пункта (на 0,51%) и составил 53459,78 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 40,7 пункта (на 0,52%) - до 7745,06 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день опустился на 84,25 пункта (на 0,32%) и завершил сессию на отметке 26644,91 пункта.