Израильская El Al продлила остановку рейсов из Тель-Авива в Москву до 22 октября

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания El Al продлила остановку рейсов из Тель-Авива в Москву до 22 октября, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Согласно агентской рассылке, перевозчик не будет выполнять рейсы по маршруту как минимум до 22 октября. Пассажирам отмененных рейсов предлагают оформить возврат без сборов или изменить дату вылета", - говорится в сообщении.

Ближайшие рейсы авиакомпании в системе бронирования доступны с 1 ноября.

Ранее El Al продляла отмену рейсов из Москвы в Тель-Авив до 1 сентября.

При этом из России в Тель-Авив продолжают выполняться прямые рейсы Red Wings.