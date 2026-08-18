Хуситы нанесли удар по НПЗ в Саудовской Аравии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Хуситы нанесли удар беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в саудовской провинции Джизан, сообщает во вторник йеменский информационный ресурс SABA.

"Вооруженные силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу Aramco в Джизане", - пишет агентство со ссылкой на военный источник.

Собеседник агентства уточнил, что завод Aramco в Джизане был атакован несколькими беспилотниками.

Джизан находится на юго-западе Саудовской Аравии на побережье Красного моря у границы с Йеменом. Регион важен из-за близости к йеменской границе и наличия нефтяной и портовой инфраструктуры, включая объекты Saudi Aramco.