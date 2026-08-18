Некоторым нелегалам удалось добраться из Сеуты до материковой части Испании

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Десяткам нелегалов, которые 30 июля прорвались на территорию расположенного в Северной Африке испанского эксклава Сеута, удалось добраться до континентальной Испании, сообщает во вторник испанская газета ABC со ссылкой на источники в полиции.

Собеседники издания подтвердили, что нескольким группам удалось добраться из Сеуты в Андалусию. Они использовали различные маршруты и прибегли к услугам криминальных структур. За крупное вознаграждение нелегалов доставляли на материковую часть Испании на лодках и гидроциклах.

30-31 июля почти 72 тыс. нелегалов удалось прорваться на территорию Сеуты.